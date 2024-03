Le BEL 20 et ses voisins attendent les annonces de la FED

L'indice BEL 20 et ses voisins européens restaient partagés mercredi vers onze heures dans l'attente des annonces de la FED, l'indice bruxellois cédant 0,1% à 3.678 points avec 7 de ses 19 éléments dans le rouge.

Syensqo (81,85) et arGEN-X (331,00) étaient négatives de 0,3 et 0,5%, UCB (108,00) reperdant 0,3% tandis que Galapagos (30,68) remontait de 0,1%.

KBC (68,18) emmenait les baisses en cédant 0,8% alors qu'Elia (97,45) et Lotus Bakeries (8.820) se distinguaient par des hausses de 2 et 1,7% devant Solvay (24,05) qui gagnait 1,6%.

AB InBev (55,27) repartait de 0,2% à la hausse tandis qu'Ageas (40,37) et Sofina (199,10) perdait 0,2%, écart affiché à la hausse en D'Ieteren (199,10) et Umicore (20,50), Melexis (74,40) regagnant 0,7%.

Sortie du BEL 20 après deux jours de présence, Euronav (13,07) chutait par ailleurs de 8% à l'inverse de Orange Belgium (13,78) qui bondissait de 6,1% après avoir déjà gagné 4,3% la veille.

Biosenic (0,0242) et Sequana Medical (2,25) valaient enfin 9 et 2,3% de plus que la veille, IBA (11,86) s'appréciant de 1,9%.