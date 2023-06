Le BEL 20 et ses voisins entament la journée avec prudence

La prudence était à nouveau de mise mercredi matin en Europe où l'indice BEL 20 et ses voisins affichaient de légères pertes, l'indice bruxellois cédant 0,2% à 3.647 points vers onze heures avec 11 de ses éléments dans le rouge alors que Elia (119,00) et Sofina (204,60) se distinguaient par des hausses de 1,8 et 1,9%.

AB InBev (51,38) remontait de 0,4% à l'inverse de KBC (62,34) et Ageas (37,92) qui abandonnaient 0,6 et 1,2%, D'Ieteren (165,90) cédant 0,3%.

Les prises de bénéfices faisaient par contre reculer Galapagos (39,46) et arGEN-X (372,50) de 1,2 et 1,1%, Solvay (103,70) cédant 0,2% tandis que UCB (84,28) gagnait 0,3%.

Umicore (27,26) reculait de 1% et Barco (24,80) de 0,4% tandis que Proximus (7,458) s'appréciait de 1,3%.

Exmar (11,02) et Telenet (20,44) progressaient par ailleurs de 2,2% tandis que Jensen (31,60) bondissait de 3,6% dans un marché étroit, Kinepolis (41,60) et Orange Belgium (13,80) reculant par contre de 1,8 et 1,3%.

Onward Medical (6,10) et Fagron (16,40) reculaient enfin de 3,2 et 1,8%, Celyad (0,528) et MDxHealth (0,385) gagnant 2,3 et 1,3% en compagnie de Biotalys (6,12), positive de 0,3% malgré une augmentation de capital.