Le BEL 20 et ses voisins entament la semaine dans le désordre

AB InBev (49,71) valait 0,5% de plus que vendredi alors que KBC (57,48) et Ageas (38,27) reculaient de 0,4 et 0,6%, Elia (89,30) et Proximus (7,63) s'appréciant de 0,7%. Solvay (101,70) reculait de 0,7% contrairement à UCB (78,92) qui progressait d'autant, arGEN-X (467,80) et Galapagos (33,67) étant positives d'une fraction et de 0,2%.

Barco (17,95) et D'Ieteren (155,60) perdaient 0,1 et 0,8%, Melexis (82,45) et Umicore (21,56) reculant de 0,1 et 1,2% alors que Aperam (27,84) remontait de 0,7. Euronav (16,80) se distinguait par ailleurs en bondissant de 3% supplémentaires, Immobel (29,45) regagnant 2,2% alors que Atenor (8,96) et Cenergy (5,37) abandonnaient 2,8 et 3,7%, Unifiedpost (2,42) et Orange Belgium (13,54) reculant de 3 et 2%, Ekopak (19,70) de 2,5%.