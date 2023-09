Le BEL 20 et ses voisins européens entament la semaine du bon pied

Après avoir gagné pratiquement 1% après une hausse de progression lundi, l'indice BEL 20 devait subir quelques dégagements et ramener son avance à 0,6% vers onze heures en s'inscrivant à 3.678 points avec tous ses éléments en hausse à la seule exception de Elia (104,10) qui cédait 0,9%.

Solvay (107,45) et UCB (82,64) valaient 0,6 et 0,1% de plus que vendredi, arGEN-X (486,70) et Galapagos (34,77) s'appréciant de 0,4 et 0,6%.

Aperam (27,43) et Ageas (38,80) emmenaient les hausses en progressant de 2,2% devant D'Ieteren (159,90), Sofina (207,80) et Umicore (23,61), positives de 1,5% tandis que Proximus (7,46) gagnait 1,4% supplémentaire.

AB InBev (52,67) et KBC (58,04) gagnaient 0,5 et 0,1%, Aedifica (59,65) et Cofinimmo (71,25) regagnant 0,7% à l'instar de Barco (19,41).

GIMV (42,10) chutait par ailleurs de 3,3% alors que Atenor (17,35) rebondissait de 4,2%.

Kinepolis (43,45) et Orange Belgium (13,84) étaient en hausse de 1 et 1,7% tandis que EVS (25,95) et Van de Velde (33,25) gagnaient 2% chacune.