Le BEL 20 et ses voisins européens évoluent dans le désordre

Ageas (37,30) valait 0,4% de plus que la veille alors que AB InBev (50,74) reculait de 0,3% comme D'Ieteren (155,80).

Aedifica (58,60) emmenait les baisses comme la veille en abandonnant 1,7% en compagnie de Galapagos (35,52) et KBC (64,20), négatives de 1,3 et 1%.

arGEN-X (459,80) et UCB (81,40) reculaient de 1 et 0,9% tandis que Solvay (104,00) remontait de 0,5%.

GBL (73,60) était en hausse de 0,3%, ce que perdait Proximus (6,68), Aperam (26,58) et Umicore (24,66) abandonnant 0,8% chacune.

Euronav (16,77) bondissait par ailleurs de 3,4% supplémentaires tandis que Lotus Bakeries (7.500) s'appréciait de 1,1% et Unifiedpost (3,92) de 1,5%, IBA (12,58) et Mithra (2,505) reculant de 2,9 et 1,6%.