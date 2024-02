Le BEL 20 et ses voisins européens évoluent sans conviction

Le BEL 20 et ses voisins européens étaient partagés et peu modifiés lundi vers 11h, l'indice bruxellois regagnant 0,2% à 3.621 points avec 10 de ses éléments dans le vert, Ackermans (158,00) en tête avec un rebond de 2,4%.

Melexis (81,10) et Elia (110,20) se distinguaient également par des hausses de 1,6 et 1,4% alors que Solvay (24,26) et arGEN-X (348,10) emmenaient les baisses en cédant 0,6%, Syensqo (84,50) et UCB (86,44) s'appréciant de 0,3% et Galapagos (34,60) de 0,2%.

AB InBev (57,66) valait 0,6% de plus que vendredi tandis qu'Ageas (39,04) reculait de 0,2% et KBC (59,38) d'une fraction.