Le BEL 20 et ses voisins européens à nouveau partagés et peu modifiés

La prudence s'imposait à nouveau jeudi matin en Europe où le BEL 20 et ses voisins restaient partagés et peu modifiés, l'indice bruxellois regagnant 0,1% vers onze heures à 3.656 points avec 8 de ses éléments en hausse, Elia (117,50), Barco (24,70) et Ackermans (158,80) étant stationnaires.

UCB (86,46) et Solvay (107,40) se distinguaient en tête par des hausses de 3,1 et 2,1%, devant D'Ieteren (170,30) qui gagnait 1,9%, arGEN-X (365,90) et Galapagos (39,54) cédant par contre 0,9 et 0,2%.

AB InBev (50,88) et Proximus (7,38) reculaient de 1,5 et 1,2%, Ageas (37,87) cédant 0,1% alors que KBC (62,82) état en hausse de 0,3%.