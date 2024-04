Le BEL 20 et ses voisins européens ont dérapé sur les chiffres de l'inflation américaine

Alors qu'il progressait de plus de 0,90% mercredi après-midi, l'indice BEL 20 devait déraper sur les chiffres en hausse de l'inflation américaine. Chutant brutalement de plus de 50 points, l'indice bruxellois devait parvenir à rebondir et confirmer une perte ramenée à 0,35% en terminant à 3.831,77 points avec 12 de ses éléments dans le rouge contre un seul en matinée.

AB InBev (55,28) était négative de 0,79%, KBC (68,76) et Ageas (42,74) de 0,64 et 0,23%, Umicore (20,82) reculant de 1,89% après avoir gagné jusqu'à 2,35%. Melexis (75,90) et D'Ieteren (208,40) restaient positives de 0,93 et 0,39%, Elia (94,00) perdant par contre 2,64%.

Solvay (28,64), qui avait bondi de 5,39%, ne gagnait plus que 1,56% tandis que la tension sur les taux poussait les immobilières Aedifica (57,90) et WDP (25,20) de 2,53 et 2,33% dans le rouge, Cofinimmo (61,80) cédant 1,75%.

arGEN-X (356,10) et UCB (115,20) valaient 0,79 et 1,01% de plus que la veille alors que Galapagos (28,86) et Syensqo (90,19) abandonnaient 1,03 et 0,64%.

Biosenic (0,0242) et Celyad (0,333) plongeaient par ailleurs de 5,8 et 7% en compagnie de Nyxoah (9,88) et Onward Medical (5,72) qui reperdaient 5%, Mithra (0,2275) regagnant 2%.

Shurgard (40,55) et VGP (99,20) abandonnaient 3 et 3,5%, Montea (78,50) et Retail Estates (64,00) se dépréciant de 1,9 et 2,4%, Agfa-Gevaert (1,244) et Belysse (0,90) de 2,5 et 4,7% alors que Colruyt (40,14) et Econocom (2,185) remontaient de 0,1 et 1,8%.