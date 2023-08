Le BEL 20 et ses voisins européens ont terminé dans le rouge

Après une ouverture en hausse jeudi matin, le BEL 20 et ses voisins européens devaient progressivement se replier et repasser dans le rouge en fin de journée, l'indice bruxellois perdant finalement 0,10% à 3.619,41 points avec 11 de ses éléments en baisse, Galapagos (34,35) et Melexis (85,60) en tête avec des chutes de 3,27 et 2,89%.

Solvay (102,20) et UCB (81,48) reculaient de 0,20 et 0,80% alors que arGEN-X (465,80) conservait une avance de 0,67%. AB InBev (52,19) et KBC (60,36) valaient 0,12 et 0,07% de plus que la veille alors que Ageas (36,57) perdait 0,89%.

Sofina (203,80) était négative de 0,68%, Aperam (25,15) et Umicore (23,40) de 0,44 et 0,68% tandis que les immobilières WDP (25,60) et Cofinimmo (69,50) restaient positives de 1,11 et 0,22%.