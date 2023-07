Le BEL 20 et ses voisins européens ont terminé dans le vert

Le Dow Jones progressant mardi après-midi, le BEL 20 et ses voisins européens devaient montrer un peu plus de conviction, l'indice bruxellois confirmant une hausse finale de 0,25% à 3.694,40 points avec 13 de ses éléments dans le vert, le poids-lourd arGEN-X (437,60) étant suspendu dans le cadre d'une augmentation de capital après avoir bondi de 31% la veille.

Aedifica (62,50) et Cofinimmo (71,85) étaient par contre négatives de 0,71 et 0,90% en compagnie de Barco (23,12) et D'Ieteren (155,60) qui cédaient 0,77 et 0,58%.

Umicore (27,35) et Sofina (194,20) étaient en tête avec des gains de 2,24 et 1,36% devant Proximus (7,13) qui gagnait 0,99%.

Keyware Tech. (0,92) plongeait par ailleurs de 8%, Bpost (4,118) et Unifiedpost (4,05) chutant de 4,4 et 5,8%, Orange Belgium (13,90) de 3,5%.

Solvay (102,60) et UCB (80,44) s'appréciaient de 1,03 et 0,35%, rejointes par Galapagos (37,80), finalement positive de 0,40%.

AB InBev (51,48) et Ageas (37,14) valaient 0,37 et 0,13% de plus que la veille, KBC (66,34) cédant par contre 0,24%.

Belysse (1,12) rebondissait de 6,1% tandis que Bekaert (43,78) et Recticel (11,32) progressaient de 2 et 1,8%, Azelis (22,24) et Agfa-Gevaert (2,415) de 1,1 et 2,3%.

Celyad (0,598) et MDxHealth (0,334) valaient enfin 5,6 et 4% de plus que lundi, Biosenic (0,064) et DMS Imaging (0,0155) abandonnant 4,5 et 3,1%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1235 USD, contre 1,1240 dans la matinée et 1,1225 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.675 euros, en progrès de 755 euros.