Le BEL 20 et ses voisins européens poursuivent leur progression

La tendance restait positive vendredi en Europe où l'indice BEL 20 gagnait 0,6% vers onze heures en s'inscrivant à 3.549 points avec 13 de ses éléments dans le vert, KBC (53,46) en tête avec un gain ramené à 1,6%.

UCB (68,80) et le poids-lourd arGEN-X (412,70) suivaient avec des gains de 1,4 et 1,3% tandis que Solvay (107,45) et Galapagos (34,42) s'appréciaient de 1,2 et 0,9%. AB InBev (58,18) progressait de 1% comme Aperam (30,84), Ageas (39,58) valant 0,2% de plus que la veille tandis que Melexis (85,15) et Barco (15,57) regagnaient 0,7 et 0,8%.

Les immobilières se repliaient avec une baisse de 1,1% en Cofinimmo (63,85), Aedifica (57,20) et WDP (25,58) cédant 0,6 et 0,8%. D'Ieteren (155,90) et Sofina (203,00) reperdaient 0,4 et 0,6% tandis que Elia (99,75) et Proximus (8,81) étaient en hausse de 0,3 et 0,1%. GIMV (45,20) et KBC Ancora (37,34) gagnaient par ailleurs 3,1% en compagnie de Colruyt (40,65) et CFE (7,52) qui s'appréciaient de 2,8% comme Ascensio (47,25), Agfa-Gevaert (1,392) remontant de 2,3% alors que Exmar (7,38) et Jensen (34,10) abandonnaient 3,5 et 2,8%.

Biotalys (3,53) ajoutait 16,1% à ses regains antérieurs tandis que Mithra (1,15) et Sequana Medical (2,74) récupéraient 2,5 et 3,4%, Celyad (0,372) et MDxHealth (2,83) abandonnant par contre 7 et 2,4%. L'euro s'inscrivait à 1,0900 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0910 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 60.420 euros, en progrès de 395 euros.