Le BEL 20 et ses voisins européens reculent dans le calme

AB InBev (57,42) reculait de 0,5%, KBC (53,12) et Ageas (40,30) de 0,6 et 0,3%, Solvay (104,60) et Galapagos (33,86) de 0,6%, UCB (69,76) étant par contre positive de 0,2%. Proximus (8,85) et Aperam (29,67) valaient 0,8 et 0,3% de plus que vendredi, Umicore (23,93) reculant par contre de 0,4%.

Bpost (4,626) et Atenor (5,34) plongeaient par ailleurs de 9,3 et 11% à l'inverse de Belysse (0,75) qui rebondissait de 8,4%, Iep Invest (5,55) et Ascensio (47,55) s'appréciant de 4,7 et 3,4%.