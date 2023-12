Le BEL 20 et ses voisins européens repartent lentement à la hausse

UCB (76,28) suivait avec un gain de 2,83% en compagnie de Melexis (90,60) et D'Ieteren (173,40) qui progressaient de 2,08 et 1,70%, Syensqo (97,15) gagnant 1% alors que arGEN-X (415,10) et Galapagos (36,05) cédaient 1,10 et 0,03%.

Elia (111,50) reperdait par contre 0,45% tandis que KBC (57,24) et Proximus (8,532) concédaient 0,52 et 0,05%, AB InBev (57,76) et Ageas (39,56) gagnant par contre 0,66 et 0,05% tandis que Aperam (33,15) et Umicore (24,92) étaient positives de 0,36 et 2,05%.