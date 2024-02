Le BEL 20 et ses voisins européens restent partagés

Comme la veille, le BEL 20 et ses voisins européens étaient partagés mardi vers 11h, l'indice bruxellois regagnant une fraction à 3.686 points avec sept de ses éléments en hausse, Ackermans (156,30), Cofinimmo (62,10) et Solvay (23,69) étant stationnaires.

Il était soutenu par Syensqo (85,37) et D'Ieteren (173,20) qui progressaient de 1,6 et 1,3% mais freiné par Aperam (29,00) et Umicore (19,82) qui abandonnaient 2 et 2,5%.

AB InBev (58,44) et Ageas (39,18) gagnaient 0,4%, ce que perdait KBC (62,66) tandis que arGEN-X (372,00) et UCB (95,70) étaient en hausse de 0,8 et 0,3%.