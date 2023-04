Le BEL 20 et ses voisins européens sont restés partagés

WDP (26,48) reculait de 3,99% mais, ne cédait en fait que 0,39% compte tenu de son détachement de coupon, les pertes étant dès lors emmenées par Melexis (84,50) qui chutait de 3,26% après avoir déjà perdu 6,7% la veille.

Solvay (106,15) et arGEN-X (342,80) suivaient avec des baisses de 2,30 et 1,27% alors que UCB (85,54) et Galapagos (35,10) s'appréciaient de 0,33 et 0,66%.