Le BEL 20 et ses voisins européens sont restés partagés lundi, l'indice bruxellois reculant finalement de 0,44% à 3.655,73 points, après avoir gagné 3,35% en six séances consécutives de hausse.

AB InBev (57,44) et Ageas (39,84) avaient viré de 0,42 et 0,61% à la hausse alors que KBC (60,30) restait négative de 0,69%.

Syensqo (81,65) et Proximus (8,78) emmenaient les neuf actions en baisse en chutant de 3,79 et 3,37% en compagnie de Solvay (25,76) et UCB (85,70) qui perdaient 2,46 et 1,83%, arGEN-X (351,90) cédant 0,14% tandis que Galapagos (35,21) remontait de 0,40%.

Sofina (225,40) et Aperam (29,71) valaient 2,18 et 0,54% de plus que vendredi, Aedifica (59,55) et WDP (26,98) remontant de 1,28 et 0,97% tandis que Umicore (21,44) et Melexis (79,00) reperdaient 1,65 et 1,19%.

Agfa-Gevaert (1,23) et Belysse (0,72) étaient reparties de 0,5 et 10,8% à la hausse, Recticel (11,10) gagnant 3,1% alors que Unifiedpost (2,935) rebondissait de 4,8% contrairement à Bpost (3,862) qui abandonnait 2,2%, Roularta (12,20) et EVS (30,25) reculant de 2,4 et 1,8%.

Sequana Medical (3,85) rebondissait de 13,2% en compagnie de Nyxoah (11,10) qui s'envolait de 30,9% supplémentaires, Biotalys (4,27) et Celyad (0,438) reculant de 3,4 et 2,4, Hyloris (12,75) et Biosenic (0,0372) de 2,3 et 7%.