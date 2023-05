Le BEL 20 et ses voisins ont réduit leurs pertes en fin de journée

Après la hausse de 0,25% des taux de la BCE, le BEL 20 et ses voisins européens devaient réduire leurs pertes en fin de journée, l'indice bruxellois terminant 0,89% plus que la veille en s'inscrivant à 3.737,39 points avec 13 de ses éléments dans le rouge.

Solvay (103,90) et UCB (81,78) chutaient de 3,53 et 3,40% en compagnie de KBC (61,36) qui abandonnait 3,58% alors que Ageas (39,73) perdait 1,54%.

Melexis (85,30) et Aperam (32,62) étaient en baisse de 1,67 et 0,73%, Ackermans (157,20) abandonnant 1,44% alors que Elia (124,10) et Cofinimmo (86,30) s'appréciaient de 1,47 et 1,23%, AB InBev (59,48) et arGEN-X (355,80) gagnant 2,50 et 0,23% après résultats.