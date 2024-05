Le BEL 20 et ses voisins ont sursauté sur les chiffres de l'emploi américain

Umicore (21,22) se distinguait par une envolée de 8,33%, écart ramené à 6,53% devant Syensqo (92,06) qui bondissait de 4,27% à l'inverse de Solvay (30,14) et UCB (120,45) qui reculaient de 1,18 et 1,15%, arGEN-X (358,60) et Galapagos (26,98) perdant 1,24 et 1,32%.

KBC (70,00) et Ageas (43,04) valaient 0,14 et 0,33% de plus que jeudi alors que AB InBev (55,52) reculait de 0,82% pour un gain de 0,65% compte tenu de son détachement de coupon.

GBL (71,25) et D'Ieteren (207,80) progressaient de 1,93 et 1,37%, Sofina (222,00) et Elia (94,55) de 0,82 et 1,61%, Cofinimmo (65,00) de 2,52%, Lotus Bakeries (9.350) de 1,19%.

Hors BEL 20, les résultats de quatre groupes étaient tous salués par des baisses. Bpost (3,46) et Aperam (25,98) chutaient de 5,07 et 4,56% tandis que Shurgard (38,10) et Ontex (9,10) abandonnaient 1,17 et 2,47%, cette dernière après avoir bondi de 4,5% en début de journée.