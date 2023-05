Le BEL 20 et ses voisins restent sur la défensive

Dette et inflation américaines incitaient le BEL 20 et ses voisins européens à rester prudents mercredi matin, l'indice bruxellois reculant ainsi de 0,5% vers 11h00 en s'inscrivant à 3.748 points avec 17 de ses éléments dans le rouge.

Melexis (82,60) reculait de 3,2% mais, ne cédait que 0,6% compte tenu de son détachement de coupon, D'Ieteren (164,80) et Proximus (7,72) se retrouvant ainsi en tête des baisses avec des reculs de 1,7 et 1,2% devant les immobilières où Aedifica (72,30) et WDP (25,86) perdaient 1,1% chacune, Cofinimmo (83,80) reculant de 0,9%.

Galapagos (38,30) et UCB (84,86) valaient 1 et 0,4% de plus que mardi, Solvay (107,00) et arGEN-X (362,20) reculant de 0,7 et 0,3%.

Aperam (33,85) et Umicore (29,03) se dépréciaient de 1,2 et 0,6%, Elia (124,90) reperdant 0,7%.

Les résultats de Bekaert (41,20) étaient accueillis par une chute de 4,6%, Belysse (1,215) et Ontex (7,80) reperdant 5,8 et 1,6% alors que Agfa-Gevaert (2,63) et Kinepolis (46,00) regagnaient 2,1 et 1,9%.