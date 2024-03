Le BEL 20 et ses voisins sont restés partagés après les chiffres de l'emploi américain

Sofina (208,40) gagnait 2,26% en compagnie d'Ackermans (160,70) et Aperam (26,65) qui étaient positives de 1,84 et 1,91%, contrairement à D'Ieteren (190,90) et Melexis (80,00) qui reperdaient 0,68 et 1,84%, Elia (101,40) chutant de 3,24%.

Les immobilières se distinguaient avec des hausses de 1,92 et 2,82% en Aedifica (53,05) et Cofinimmo (58,35), WDP (25,12) s'appréciant de 1,54%.

AB InBev (56,61) était positive de 0,84%, KBC (67,88) et Ageas (38,91) de 0,44 et 0,91%; Solvay (23,74) et Syensqo (81,60) progressant de 1,02 et 0,21% tandis qu'UCB (109,90) gagnait 0,27% contrairement à arGEN-X (356,90) et Galapagos (31,65) qui cédaient 0,42 et 0,13%.

Les résultats de Mithra (0,2355) faisaient plonger le titre de 21,5% supplémentaires, Biotalys (3,28) et Sequana Medical (2,20) abandonnant 4,9 et 4,3% alors qu'Oxurion (0,0002) rebondissait de 100%, IBA (11,20) de 10,9%, Celyad (0,374) et Nyxoah (14,00) de 5 et 4,5%, Hyloris (12,95) de 3,6%.

Keyware Tech. (0,92) et Unifiedpost (3,625) rebondissaient également de 6,3 et 11,5% tandis que Jensen (36,40) gagnait 2,8% après résultats, Xior (25,95) et Home Invest (15,78) s'appréciant de 2,2 et 4,8% alors qu'Agfa-Gevaert (0,993) et Azelis (18,69) abandonnaient 5,8 et 4,3%.