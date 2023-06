Le BEL 20 a évité péniblement une dixième baisse consécutive

WDP (25,36) et Cofinimmo (69,00) suivaient avec des mieux de 2,42 et 2,15%, Aedifica (54,40) remontant de 0,93% tandis que Melexis (86,00) et D'Ieteren (160,00) regagnaient 1,90 et 1,98%.

AB InBev (51,36) valait 0,31% de moins que mardi, KBC (62,00) et Ageas (36,87) reculant de 0,19 et 0,99% alors que Aperam (29,84) et Umicore (25,16) chutaient de 4,69 et 2,22%.

La BNB (544,00) et Unifiedpost (3,45) se distinguaient par ailleurs en rebondissant de 5 et 5,8%, en compagnie de Xior (26,95) et Qrf (10,10) qui regagnaient 3,6 et 3%, Orange Belgium (14,26) et VGP (89,30) remontant de 2,6 et 2,8% contrairement à Euronav (13,56) qui perdait 2,1%.

Oxurion (0,002) et Biosenic (0,0802) reperdaient enfin 13 et 6,5%, Mithra (2,045) se dépréciant de 2,8%.