Le BEL 20 évolue en roue libre dans l'attente de l'inflation

L'indice BEL 20 et ses voisins européens ont évolué en roue libre mardi dans l'attente des chiffres de l'inflation, l'indice bruxellois reculant finalement de 0,92% à 3.948,08 points avec 15 de ses éléments dans le rouge. AB InBev (58,66) emmenait les baisses en abandonnant 2,04% devant KBC (66,86) et Ageas (47,56), en baisse de 1,50 et 1,29%.

Le poids lourd arGEN-X (337,70) perdait également 1,40% tandis que Solvay (34,40) et Syensqo (92,85) reculaient de 0,29 et 1,08%, Galapagos (25,14) et UCB (127,25) de 0,55 et 0,70%.

Les immobilières Aedifica (59,85) et WDP (26,82) se distinguaient par des hausses de 0,59 et 0,75% en compagnie de Melexis (84,60) et D'Ieteren (203,80) qui s'appréciaient de 1,14 et 0,39%.