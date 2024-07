Le BEL 20 fait à nouveau mieux que ses voisins européens

L'indice bruxellois était tiraillé entre ses poids lourds AB InBev (56,20) et arGEN-X (423,40), respectivement en hausse de 2,44% et en baisse de 1,74%. Il bénéficiait par ailleurs du soutien de Solvay (33,94) et Syensqo (84,58) qui bondissaient de 4,59 et 2,96%. Galapagos (24,58) gagnait également 1,40% alors qu'UCB (141,50) reperdait 0,81%.

KBC (68,42) et Ageas (43,32) valaient 0,38 et 0,37% de moins que la veille, D'Ieteren (208,40) reculant de 1,23% tandis qu'Elia (92,55) et Azelis (18,10) progressaient de 2,21 et 2,55%, Lotus Bakeries (9.960) et Cofinimmo (60,70) de 0,50 et 1,08%.