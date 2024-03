Le BEL 20 fait une pause après cinq séances consécutives de hausse

Syensqo (80,05) l'accompagnait avec une baisse de 1,8%, arGEN-X (351,90) et Galapagos (31,62) cédant 1,3 et 0,5% tandis qu'UCB (108,15) repassait par son point de départ.

Umicore (20,66) et Aperam (27,30) reperdaient 1,4 et 0,5%, D'Ieteren (196,00) reculant de 0,5% alors que Melexis (79,90) et Proximus (7,616) remontaient de 0,8 et 0,3%, Elia (95,35) de 0,2%.

AB InBev (58,17) valait 0,4% de plus que mardi, KBC (68,80) gagnant 0,2% alors qu'Ageas (39,47) repassait de 0,2% dans le rouge.

Les résultats de Agfa-Gevaert (1,22), supérieurs aux attentes, devaient faire rebondir le titre de plus de 35%, écart ramené par la suite à 13,6% ; Azelis (19,17) regagnant 2,4% alors que Solvac (107,00) reperdait 2,7%.