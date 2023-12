Le BEL 20 fait une pause après six séances consécutives de hausse

AB InBev (58,29), Ageas (40,27) et KBC (55,50) reperdaient 0,1% chacune comme UCB (75,26), Galapagos (36,46) gagnant par contre autant en compagnie de Solvay (111,80) et arGEN-X (428,60) qui s'appréciaient de 0,9 et 0,4%.

Ackermans (152,80) et D'Ieteren (156,40) reculaient de 1 et 1,5%, Sofina (206,20) et Elia (100,70) perdant 0,8 et 1,1% alors que Proximus (8,78) était en hausse de 1,6%.