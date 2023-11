Le Bel 20 fait une pause après trois séances positives

AB InBev (56,60) était positive de 0,2% tandis que KBC (51,80) et Ageas (37,98) reculaient de 0,3 et 0,7%, D'Ieteren (155,30) et Ackermans (145,40) se dépréciant de 0,8%.

Barco (15,29) et arGEN-X (449,40) emmenaient les baisses en cédant 1,3 et 1,1% à l'inverse d'Elia (101,80) qui gagnait 1,2% supplémentaire.

Solvay (104,40) et UCB (67,62) valaient 0,7 et 0,2% de moins que la veille, Galapagos (34,68) reperdant 0,1%.

Aperam (27,46) était positive de 0,3% contrairement à Umicore (23,39) qui cédait 1%, GBL (72,10) cédant 0,1% après son recul de la veille.

Qrf (9,72) et Shurgard (38,965) progressaient par ailleurs de 2,3 et 2,4% à l'inverse d'Immobel (28,10) qui reperdait 2,2%, Exmar (7,57) et Atenor (6,46) chutant de 4,2 et 6,6% alors que les résultats de Unifiedpost (2,255) étaient accueillis par un recul de 3%.