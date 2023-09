Le BEL 20 a finalement amplifié son recul du matin

Solvay (103,00) et Galapagos (32,65) étaient par contre en baisse de 1,44 et 1%, Barco (18,39) et Sofina (191,90) reculant de 1,97 et 1,44%, Proximus (7,81) et WDP (23,20) de 1,19 et 1,36%.

Aperam (26,55) se distinguait à l'inverse en regagnant 1,61% en compagnie de Ageas (39,18), positive de 0,56%, UCB (80,22) et Umicore (21,70) s'appréciant de 0,65 et 0,46%.

D'Ieteren (157,70) et Melexis (79,80) cédaient 0,06 et 0,75%, AB InBev (51,31) et Elia (96,60) perdant 1,74 et 0,46%.

Atenor (13,40) plongeait par ailleurs de 12,7%, le prix de son augmentation de capital étant fixé à 5 euros, Crescent (0,0104) chutant de 16,1%, rejointes par la BNB (464,00) qui terminait 6,2% plus bas que lundi.

Bpost (4,95) et Jensen (31,60) reperdaient 3,7 et 4,8% tandis que des pertes de plus de 2% étaient relevées en VGP (84,15), Immobel (29,40), Shurgard (37,65), Tinc (12,10) et Montea (65,60) ; Orange Belgium (13,98) et Euronav (16,47) étant par contre positives de 1,6 et 1,8%.