Le BEL 20 a finalement rejoint ses voisins européens dans le rouge

Après s'être démarqué en évoluant dans le vert la plus grande partie de la séance de mardi, l'indice BEL 20 devait revenir à son point de départ dans la dernière heure et rejoindre finalement ses voisins européens dans le rouge en terminant 0,12% plus bas que la veille, à 3.845,42 points avec 10 de ses 19 éléments en baisse.

Umicore (21,22) se distinguait par un rebond de 3,82% devant Sofina (218,00) qui regagnait 1,87% tandis que arGEN-X (353,30) pesait sur la tendance en perdant 1,15% devant D'Ieteren (207,60) et Lotus Bakeries (8.830) qui reculaient de 1,05 et 1,01%.

KBC (69,20) et Ageas (42,84) perdaient de même 1,03 et 0,19% tandis que AB InBev (55,72) progressait de 0,32% en compagnie de Aedifica (59,40) et Cofinimmo (62,90) qui gagnaient 1,28 et 1,29%, Elia (96,55) étant finalement stationnaire et Melexis (75,20) en hausse de 0,53%.