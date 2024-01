Le BEL 20 a franchi les 3.600 points sans pouvoir s'y maintenir

D'Ieteren (181,70) se distinguait également par un gain de 2,14%, Aperam (29,22) et Umicore (21,02) progressant de 1,28 et 1,59%.

Solvay (24,76) et UCB (84,18) emmenaient les hausses en gagnant 2,95 et 2,33% tandis que Syensqo (79,59) récupérait 0,71%, arGEN-X (334,90) et Galapagos (34,80) s'appréciant de 1,15 et 0,69%.

AB InBev (57,79) et Ageas (39,29) valaient 0,28 et 1,21% de plus que vendredi, Sofina (211,20) et Melexis (81,45) étant positives de 1,54 et 1,50%, Proximus (9,27) et Elia (110,00) de 0,37 et 0,82%.

Tubize (73,70) et Atenor (6,60) étaient par ailleurs en hausse de 1,8 et 3,8%, EVS (30,70) gagnant 2% alors que Banimmo (3,60) et Qrf (9,86) reculaient de 2,2 et 2,4%, Ekopak (18,25) et Tessenderlo (25,95) de 3,2 et 2,8%.

Biosenic (0,0426) chutait enfin de 5,3% tandis que Biotalys (4,35) perdait 2,5%, Nyxoah (4,22) et Sequana Medical (2,95) rebondissaient par contre de 8,2 et 5%.