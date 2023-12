Le Bel 20 a franchi à plusieurs reprises le seuil des 3.700 points

Les chiffres de l'emploi américain et l'ouverture négative de Wall Street devaient faire hésiter brièvement le Bel 20 et ses voisins européens avant que les hausses reprennent rapidement le dessus permettant à l'indice bruxellois de confirmer une avance de 1,03%, à 3.694,46 points, avec 16 de ses éléments dans le vert, Elia (107,20) en vedette avec un bond de 6,88%.

D'Ieteren (161,50) suivait avec un gain de 2,34% en compagnie d'Umicore (24,10) et UCB (76,60), en hausse de 2,29 et 1,67% tandis que Solvay (112,35) concédait 0,04% à la veille de sa scission en deux entités, arGEN-X (424,00) et Galapagos (36,48) cédant 0,12 et 0,30%.

AB InBev (58,71) valait 0,82% de plus que jeudi, KBC (56,96) et Ageas (40,52) s'appréciant de 1,61 et 0,25%, Aperam (31,22) et Melexis (87,30) de 0,81 et 1,10%.