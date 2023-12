Le BEL 20 franchit les 3.600 points avec le soutien de UCB

Onze éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, Proximus (9,03) se distinguant également par une hausse de 1,9% après une recommandation à l'achat tandis que Umicore (23,65) se démarquait en chutant de 2,1%. KBC (53,76) et Ageas (39,67) étaient positives de 0,7 et 0,1% alors que AB InBev (58,20) cédait 0,1%, le poids-lourd arGEN-X (419,00) regagnant 0,4% tandis que Solvay (109,00) et Galapagos (35,09) s'appréciaient de 0,4 et 1,5%.

Les immobilières voyaient Aedifica (59,55) et WDP (26,64) remonter de 1,9% et Cofinimmo (66,55) de 1,7%. GBL (72,74) valait 0,6% de moins que vendredi, Melexis (84,45) et Aperam (30,77) reperdant 0,1 et 0,5%.