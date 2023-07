Le BEL 20 franchit les 3.800 points, Sofina en tête

Après avoir échoué à se maintenir au-dessus des 3.800 points la veille, l'indice BEL 20 repartait à la hausse mardi parmi des indices européens partagés, l'indice bruxellois gagnant finalement 0,73% à 3.815,25 points avec 14 de ses éléments dans le vert, Sofina (208,80) en tête avec un bond de 4,71% devant Aperam (29,82) et KBC (68,62), en hausse de 2,90 et 2,14%.

Ageas (38,79) s'appréciait de 1,39% et AB InBev (52,92) de 0,42% alors que arGEN-X (477,80) et Galapagos (37,43) reperdaient 0,23 et 1,91% en compagnie des immobilières où Aedifica (61,65) et Cofinimmo (70,60) reculaient de 1,36 et 2,08%, WDP (27,74) de 0,43%.

Solvay (106,30) et UCB (81,82) s'appréciaient par contre de 1,77 et 0,49%, D'Ieteren (157,80) et Melexis (94,10) de 1,35 et 1,02%, Barco (20,68) et Umicore (27,50) de 0,78 et 0,47%.