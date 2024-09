Le BEL 20, freiné par Elia et Galapagos, reste à la traine face à ses voisins européens

KBC (71,36) et Ageas (47,54) étaient respectivement négative de 0,11% et positive de 0,30% tandis que AB InBev (57,44) et Lotus Bakeries (11.840) s'appréciaient de 0,21 et 0,68%.

Umicore (11,33) se distinguait en tête avec un bond de 3%. Le BEL 20 était par contre freiné par la baisse de 2,01% d'Elia (102,60) et les reculs de 1,54 et 0,97% de Galapagos (26,92) et D'Ieteren (194,00).

Syensqo (74,61) et Solvay (34,58) valaient 2,88 et 2,52% de plus que la veille tandis qu'UCB (160,05) et arGEN-X (482,20) gagnaient 0,47 et 1,37%.

Melexis (78,35) et Ackermans (191,60) enregistraient des plus-values de 2,49 et 1,91%. Les immobilières étaient, elles, partagées avec un mieux de 1,24% en WDP (24,40) et un moins de 0,16% en Aedifica (63,30).

Orange Belgium (14,78) rebondissait de 4,8%, alors que Cenergy (9,90) et Ekopak (15,35) remontaient de 1 et 2,3%. Kinepolis (39,60) et Aperam (24,80) étaient positives de 2,4% chacune, VGP (92,60) et Agfa-Gevaert (1,088) de 2,5 et 2,2%.