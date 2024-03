Le Bel 20 a gagné jusqu'à 2,1% grâce à la Fed et arGEN-X

A 11 heures, l'indice bruxellois était toujours en hausse de 1,9%, à 3.757 points, arGEN-X (361,40) en tête avec un gain de 10,7% devant Melexis (76,25), en hausse de 3,1%, les immobilières voyant Aedifica (53,90) et Cofinimmo (58,80) regagner 2,8%, WDP (25,56) remontant de 2,3%.

AB InBev (55,35) valait 0,7% de plus que la veille, Ageas (40,75) et KBC (68,40) s'appréciant de 0,5 et 0,2%, Syensqo (85,25) et Solvay (24,39) de 1,4 et 1,5%, UCB (108,30) et Umicore (21,20) de 0,6 et 1,3%.