Le BEL 20 limite sa perte grâce à arGEN-X et Galapagos

AB InBev (60,58) reperdait 0,1% et KBC (59,68) valait 0,8% de moins que la veille alors qu'Ageas (38,00) était positive de 0,8%.

Treize éléments de l'indice bruxellois étaient toujours en baisse, emmenés par Solvay (22,40) qui chutait de 2,6% devant Elia (104,70) et Proximus (8,26) qui reculaient de 1,7 et 1,4% alors que Aperam (30,83) repassait d'une fraction dans le vert après avoir perdu jusqu'à 4,5% après résultats.

Galapagos (36,40) et UCB (90,50) étaient positives de 1,7 et 0,5% contrairement à Syensqo (83,53) qui portait son recul à 1,7%, les immobilières voyant Aedifica (55,75) et WDP (25,98) céder 0,5%.

Unifiedpost (3,335) et Agfa-Gevaert (1,23) regagnaient 2,6 et 1,3% tandis qu'Ekopak (18,40) remontait de 3,4%, Barco (16,74) regagnant 1,4% supplémentaire.

Onward Medical (5,10) et Mithra (0,627) bondissaient enfin de 33,1 et 4,5% après avoir déjà engrangé 35,3 et 11,5% la veille, Nyxoah (10,40) regagnant de même 3,5% supplémentaires alors que Sequana Medical (3,04) poursuivait son recul en perdant 4,4%.