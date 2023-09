Le BEL 20 manque d'inspiration

Elia (104,90) et Cofinimmo (71,20) suivaient avec des replis de 1,5 et 1%, Aedifica (61,25) cédant 0,9%.

Solvay (108,95) et arGEN-X (467,90) valaient 1,9 et 0,7% de plus que jeudi, UCB (82,50) et Galapagos (34,97) cédant 0,3 et 0,1%.

Ackermans (146,50) et Sofina (209,40) remontaient de 0,9%, ce que gagnait également Proximus (7,04) tandis que Melexis (86,90) et Umicore (24,39) perdaient 0,3%.

Immobel (32,20) et Shurgard (41,03) abandonnaient 3,9 et 3,1%, Belysse (0,89) et Agfa-Gevaert (2,045) reculant de 4,7 et 2,8%, Atenor (18,75) et a BNB (506,00) de 2,1 et 4,5%, Greenyard (6,16) et Lotus Bakeries (7.100) de 2,3%.