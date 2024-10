Le BEL 20 a mieux résisté que ses voisins après le recul de Wall Street

Azelis (20,28) était en tête avec un bond de 3% devant UCB (165,75) et WDP (24,50), positives de 2,31 et 2,34%. Les poids-lourds AB InBev (60,32) et arGEN-X (492,40) soutenaient également notre indice de référence en progressant de 1,58 et 1,40% tandis que Solvay (35,61) s'appréciait de 1,16%.

Syensqo (79,21) et Galapagos (25,66) étaient par contre négatives de 0,50 et 0,85% tandis que KBC (70,28) reculait de 1,60%, Melexis (72,55) et Ackermans (188,40) de 2,16 et 1,21%.