Le BEL 20 a mieux résisté que ses voisins grâce à arGEN-X et Aperam

Les hausses de 2,63 et 2,48% de arGEN-X (461,30) et Aperam (29,31) ont permis à l'indice BEL 20 de faire mieux que ses voisins européens en progressant jeudi de 0,68% à 3.570,10 points avec 12 de ses éléments dans le vert.

Les résultats de Ackermans (149,80) étaient salués par une hausse de 0,74%, Solvay (104,25) et UCB (69,20) progressant de 0,68 et 0,93%, Elia (99,70) de 0,35%

Umicore (23,80) était également positive de 1,32% tout comme KBC (52,88) et Ageas (39,71) qui s'appréciaient de 0,84 et 0,89%, AB InBev (57,53) étant finalement négative de 0,17%.

D'Ieteren (158,00) et Melexis (85,35) étaient positives de 0,57 et 0,12% tandis que Proximus (8,70) cédait de justesse 0,14%, rejoignant Barco (15,54) et Sofina (200,20) qui reculaient de 1,65 et 0,40%.

Les résultats de GIMV (42,00) étaient salués par un bond de 5,1% alors que Atenor (6,40) rebondissait de 10,7%, Orange Belgium (14,06) et DEME (103,20) s'appréciant de 2,8% chacune en compagnie de Lotus Bakeries (8.150) qui gagnait 1,5% après un nouveau record à 8.200 euros, Immobel (27,55) reculant par contre de 3,1%.

Mithra (1,188) remontait enfin de 1,9% alors que Biotalys (1,88) chutait de 5,5% supplémentaires.