Le BEL 20 a mieux résisté que ses voisins grâce à son poids-lourd arGEN-X

Azelis (17,65) et Syensqo (82,15) étaient par contre en forme avec des gains de 1,73 et 1,65%, Lotus Bakeries (9.910) s'appréciant de 1,33%. Solvay (32,45) valait de même 0,53% de plus que la veille alors que Galapagos (24,24) et UCB (142,65) reculaient de 0,90 et 0,83%.

KBC (68,68) s'appréciait de 0,44% à l'inverse d'Ageas (43,48) et AB InBev (54,86) qui cédaient 0,64 et 0,87%. D'Ieteren (211,00) et Melexis (84,60) étaient en baisse de 0,75 et 0,06%, Elia (90,55) et Umicore (14,09) de 0,11 et 1,33%.