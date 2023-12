Le BEL 20 n'a pas réussi à se maintenir au-dessus des 3.600 points

Galapagos (35,61) progressait de 3,01% également en compagnie de Solvay (109,30) et arGEN-X (421,30), en hausse de 0,64 et 0,96%, les immobilières se distinguant par des regains de 2,29 et 1,63% en Cofinimmo (66,95) et Aedifica (59,40), WDP (26,40) remontant de 0,99%.

KBC (53,92) et Ageas (39,65) valaient 1,01 et 0,10% de plus que vendredi, AB InBev (58,36) gagnant 0,19% tandis que Proximus (8,95) engrangeait 1,02% supplémentaire.

Umicore (22,89) pesait par contre sur la tendance en plongeant de 5,26%, GBL (71,70) et Melexis (83,65) reculant de 2,02 et 1,06% en compagnie de Aperam (30,37) et Barco (15,53) qui reperdaient 1,84 et 1,90%.

Atenor (5,32) chutait par ailleurs de 2,9% alors que Tubize (71,00) et la BNB (536,00) bondissaient de 4,4 et 8,3%, Solvac (119,00) s'appréciant de 3,5% alors que des pertes de plus de 2% étaient relevées en Recticel (9,86), Tessenderlo (27,45), EVS (27,90) et Ekopak (18,00).