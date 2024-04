Le BEL 20 n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus des 3.900 points

À l'opposé, l'immobilière WDP (25,56) chutait de 2,89% en compagnie de Cofinimmo (61,85) et Aedifica (59,90) qui abandonnaient 2,14 et 1,16%.

AB InBev (56,04) et KBC (71,38) valaient 0,36 et 0,45% de plus que mardi tandis qu'Ageas (43,86) reculait de 0,41%, Elia (91,45) de 1,45%.

Solvay (31,20) et arGEN-X (349,90) restaient positives de 0,65 et 0,20% alors que Galapagos (27,12) et Syensqo (85,97) reculaient de 1,60 et 1,55%, UCB (120,80) de 0,78%.

Proximus (6,96) reculait par ailleurs de 7,20% pour une hausse de 2,35% compte tenu de son détachement de coupon. ING (14,67) était de même négative de 5,96% pour une baisse de 1,17% compte tenu de la soustraction du dividende.