Le BEL 20 oscille autour de sa clôture de la veille

Melexis (80,10) et Cofinimmo (66,05) étaient en tête des baisses avec des reculs de 2,1 et 1,7%, Solvay (25,33) et arGEN-X (341,50) se distinguant par des gains de 2,3 et 1,4%.

AB InBev (57,19) et KBC (59,86) valaient 1% de moins que la veille tandis que Ageas (39,34) progressait de 0,3%, Aperam (30,01) et D'Ieteren (184,50) de 0,4 et 0,2%.

Aedifica (58,10) et WDP (26,16) reperdaient 0,9 et 0,5%, Proximus (9,14) reculant de même de 0,6%.

Econocom (2,365) et Belysse (0,60) abandonnaient par ailleurs 1 et 8% supplémentaires tandis que Iep Invest (5,50) et Shurgard (42,47) remontaient de 3,8 et 1,3%.