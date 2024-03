Le BEL 20 parvient à rejoindre ses voisins européens dans le vert

A la hausse, on remarquait Elia (96,85) et Syensqo (80,85) qui regagnaient 1,3 et 1,5% en compagnie de Cofinimmo (57,95), positive de 1,1%.

KBC (68,20) et Ageas (39,36) étaient en baisse de 0,3 et 0,4%, Melexis (78,00) et D'Ieteren (195,80) reculant de 0,7 et 0,4% tandis que Sofina (205,80) et Proximus (7,66) récupéraient 0,4 et 0,7%.

Agfa-Gevaert (1,17) reperdait par ailleurs 4,7% après avoir bondi de 14,3% la veille, Belysse (0,708) et EVS (34,25) reperdant de même 5,6 et 1,3%.

Biotalys (2,72) et Mithra (0,2075) chutaient enfin de 7,5 et 5,2%, Hyloris (12,35) perdant 2,7% alors que Sequana Medical (2,51) rebondissait de 6,8%.