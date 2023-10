Le Bel 20 perd plus de 4% depuis le début de la semaine

AB InBev (50,04) était négative de 1%, KBC (52,92) et Ageas (38,56) de 1,7 et 1%, D'Ieteren (145,20) et Melexis (77,15) de 1,9 et 1,7%.

Sofina (177,80) et Elia (90,15) se dépréciaient de 1,7 et 1,6% tandis qu'Umicore (23,58) et Proximus (7,93) reperdaient 1,9 et 1,6% supplémentaires.

Les annonces d'Econocom (2,17) devaient faire chuter le titre de plus de 5%, écart ramené ensuite à 2,9% alors qu'on voyait bpost (4,886) et Atenor (12,70) abandonner 2,5 et 3%, CFE (6,29) et EVS (25,70) étant négatives de 2,5 et 1,7%, ING (12,128) de 2%.

Oxurion (0,0009) plongeait enfin de 10% en compagnie de Biotalys (3,24) et Hyloris (11,90) qui reculaient de 4,7 et 3,6%, Celyad (0,718) rebondissant par contre de 8,4% après sa chute de 7% de la veille.