Le BEL 20 poursuit sa progression et franchit les 3.700 points

Vendredi vers onze heures, l'indice BEL 20 ajoutait 0,9% au 1,35% engrangé la veille après les annonces de la BCE en s'inscrivant à 3.721 points avec 17 de ses éléments dans le vert, Melexis et WDP étant stationnaires et Elia (106,10) en baisse de 0,2%.

Aperam (28,14) était en tête avec un mieux de 1,9% devant Solvay (108,20) et UCB (83,74), positives de 1,9 et 1,6%, Galapagos (34,00) gagnant 0,3% et arGEN-X (491,10) près de 0,1%.

AB InBev (53,74) valait 1,4% de plus que jeudi, Ageas (40,47) et KBC (59,88) s'appréciant de 1 et 0,7%. Sofina (202,80) et GBL (74,18) de 1,4%.