Le BEL 20 poursuit son redressement, Elia et immobilières en tête

Les immobilières suivaient avec Cofinimmo (69,15) et WDP (25,16) qui regagnait 2,2 et 2%, Aedifica (58,30) remontant d'1,8%.

arGEN-X (461,80) et Solvay (104,10) cédaient 0,3% tandis qu'UCB (82,18) cédait une fraction, Galapagos (35,65) remontant par contre de 1%.

Aperam (25,66) et Umicore (23,94) valaient 0,4 et 1,6% de plus que mardi, Proximus (6,64) remontant de 1,9% alors que D'Ieteren (151,20) perdait 0,8%.

Les résultats d'Agfa-Gevaert (2,215) et SmartPhoto (27,80) étaient accueillis par des reculs de 5,3 et 0,7%, les annonces de Biotalys (5,62) par une chute de 5,1% alors qu'à l'approche de ses résultats, MDxHealth (0,354) bondissait de 7,6%.