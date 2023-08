Le BEL 20 a poursuivi son rebond de la veille

AB InBev (51,63) était positive de 0,51% alors que KBC (62,08) et Ageas (36,43) avaient viré de 0,32 et 0,71% à la baisse, rejoignant Galapagos (35,29) qui abandonnait 2,22%.

D'Ieteren (152,40) se distinguait en tête de 17 hausses avec un gain de 3,18%, précédant WDP (24,66) et Cofinimmo (67,65) qui regagnaient 2,07 et 1,58%, Melexis (88,75) s'appréciant de 1,95%.

arGEN-X (463,00) valait 1,51% de plus que lundi, Solvay (104,40) et UCB (82,22) gagnant 0,97 et 0,88%.

Sofina (204,40) et Elia (101,80) remontaient de 1,39 et 1,50%, Aperam (25,56) et Umicore (23,57) de 0,39 et 0,99%.

Atenor (20,90) abandonnait par ailleurs 3,7% supplémentaires alors que des hausses de plus de 2% étaient relevées en VGP (92,40), Immobel (31,35), Xior (26,20), Cenergy (6,81) et Deceuninck (2,415).