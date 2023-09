Le BEL 20 progresse avec circonspection

Elia (94,15) et Aedifica (52,55) abandonnaient par contre 2,5 et 1,5% alors que Melexis (81,15) et Sofina (194,30) regagnaient 1,7 et 1,2%.

AB InBev (51,30) hésitait alors que KBC (59,40) et Ageas (38,99) cédaient 0,4%, écart également présent en UCB (79,86) alors que Solvay (103,55) et Galapagos (32,94) s'appréciaient de 0,5 et 0,9%.