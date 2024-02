Le BEL 20 progresse, KBC en tête après résultats

AB InBev (61,10) ajoutait 0,8% aux 4,2% engrangés la veille tandis que les immobilières voyaient Cofinimmo (63,75) progresser de 1,9% en compagnie de Aedifica (56,80) et WDP (26,36), positives de 1,5 et 1%.

Melexis (81,40) repartait de 1,7% à la hausse, Sofina (218,60) et Umicore (21,11) s'appréciant de 1,1 et 2,2%, D'Ieteren (180,80) et Elia (107,30) de 0,6 et 0,4%.

Solvay (22,98) et Syensqo (84,15) valaient 1,5 et 0,6% de plus que la veille, UCB (89,60) et arGEN-X (365,80) gagnant 0,3 et 0,8%.

Mithra (0,66) et Onward Medical (3,50) se distinguaient par ailleurs en rebondissant de 22,7 et 23,7% à l'inverse de Sequana Medical (3,46) qui plongeait de 6,5% en compagnie de Nyxoah (9,70) et Biosenic (0,036) qui chutaient de 5,8 et 4,8%.