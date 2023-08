Le Bel 20 progresse légèrement malgré la chute de Ackermans

Les immobilières étaient en tête des hausses avec Aedifica (61,60) et Cofinimmo (72,70) qui regagnaient 1,9 et 1,7%, suivies de Umicore (24,33) et Proximus (6,99), en hausse de 1,6 et 1,3%.

Ageas (36,69) regagnait 0,8% tandis que KBC (61,00) repassait par son point de départ, AB InBev (52,80) reperdant 0,4%.